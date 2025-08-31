L’attesa è finita. Venerdì 5 settembre, alle ore 20:00, il Palamoncada di Porto Empedocle si trasformerà nel grande palcoscenico del basket agrigentino. È tutto pronto per il “Fortitudo Show”, l’evento che segnerà l’inizio ufficiale della stagione 2025/26 della Fortitudo Moncada Agrigento.

Una serata che promette emozioni, spettacolo e tanta passione: sul parquet saranno presentati i protagonisti del nuovo roster biancazzurro, pronti a difendere i colori di Agrigento e a regalare al pubblico nuove pagine di sport e orgoglio cittadino. Un momento atteso da tifosi e appassionati, che potranno vivere in anteprima l’entusiasmo e la carica della squadra.

La società, guidata dal presidente Gabriele Moncada, ha lavorato duramente durante l’estate per costruire un gruppo giovane, competitivo e motivato, sotto la guida di coach Davis Cagnardi. L’obiettivo è chiaro: affrontare il campionato con determinazione, mantenendo intatto quel legame speciale con la tifoseria che da sempre rappresenta il vero sesto uomo in campo.

Parallelamente alla prima squadra, prende il via anche il percorso del Settore Giovanile, che dal 1° settembre è ai blocchi di partenza per i campionati Under. A coordinare le attività ci sarà coach Michele Giovanatto, responsabile tecnico del vivaio, affiancato da Piero Mariano come dirigente accompagnatore. Un progetto che vede tanti volti nuovi: dal preparatore fisico Carlo Valentinetti, agli allenatori Roberto Gargano, Paolo D’Angelo e Michele Bellavia, chiamati a crescere e valorizzare i giovani talenti che vestiranno i colori biancoazzurri.

Il “Fortitudo Show” non sarà soltanto una presentazione, ma una vera festa di sport e comunità. L’appuntamento è dunque fissato: 5 settembre, ore 20:00, Palamoncada di Porto Empedocle. Agrigento è pronta a stringersi attorno alla sua squadra per vivere una stagione che si annuncia tutta da raccontare.

