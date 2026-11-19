È stato disposto il giudizio immediato per un venticinquenne di Canicattì, finito sotto inchiesta con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia. Il procedimento giudiziario nasce da una serie di gravi episodi consumati tra le mura domestiche ai danni dei suoi stessi genitori. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il giovane avrebbe sottoposto il padre e la madre a continue vessazioni e minacce.

L’obiettivo delle pressioni psicologiche e verbali era sempre lo stesso: ottenere ripetutamente denaro contante necessario per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

La spirale di tensione familiare aveva raggiunto il culmine lo scorso luglio, quando la situazione era precipitata fino a far scattare le manette ai polsi del venticinquenne. In quell’occasione, stando alle contestazioni dell’accusa, il ragazzo non si sarebbe limitato alle minacce verbali ma si sarebbe addirittura armato di un piccone, rivolgendolo contro il padre in un grave gesto intimidatorio.

Il giovane imputato, assistito legalmente dall’avvocato Davide Casà, ha scelto di percorrere la strada del rito alternativo, avanzando formalmente la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato. Il processo si sta celebrando al Tribunale di Agrigento davanti al giudice Manfredi Coffari. Nel corso dell’ultima seduta in aula, l’udienza è stata rinviata a nuova data a causa di un difetto di notifica rilevato dagli atti.

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