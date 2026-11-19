Sciopero generale, corteo della CGIL ad Agrigento: venerdì manifestazione fino alla Prefettura
La mobilitazione partirà alle 9.30 da piazza Cavour e raggiungerà piazzale Aldo Moro. Previste modifiche alla viabilità e limitazioni alla sosta lungo le zone interessate.
AGRIGENTO – Anche Agrigento si prepara alla giornata di sciopero generale. Venerdì 20 novembre è in programma una manifestazione con corteo organizzata dalla CGIL, che attraverserà una parte del centro cittadino per concludersi davanti alla Prefettura.
Il concentramento è previsto in piazza Cavour, da dove il corteo partirà alle 9.30. La manifestazione proseguirà lungo via Roma per raggiungere piazzale Aldo Moro, davanti alla sede della Prefettura.
In occasione della mobilitazione saranno introdotte temporanee modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento del corteo in condizioni di sicurezza.
Le limitazioni al transito e alla sosta interesseranno, in particolare, viale della Vittoria, piazza Marconi, piazzale Aldo Moro e piazza Vittorio Emanuele.
Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, programmare in anticipo gli spostamenti e, dove possibile, utilizzare percorsi alternativi.
Tutti i provvedimenti relativi a orari, divieti e strade interessate sono contenuti nell’ordinanza dirigenziale numero 336 del 17 novembre 2026.
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