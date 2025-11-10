Non si rassegna alla fine della relazione e avrebbe continuato a perseguitare e minacciare l’ex compagna. I carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca, hanno denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un 26enne saccense, per il reato di atti persecutori.

Tutto quanto ha avuto inizio nel momento in cui la donna ha messo fine alla relazione sentimentale. Il giovane per nulla rassegnato avrebbe tentato più volte una riconciliazione, trovando puntualmente il netto rifiuto dell’ex compagna. Una vera e propria condotta ossessiva e persecutoria, sfociata in minacce, azioni persecutorie e pedinamenti.

