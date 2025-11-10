Riprendono gli incontri organizzati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con le scuole agrigentine sulle attività di tutela ambientale svolte dall’Ente. Il primo sarà tenuto mercoledì 12 novembre alle ore 9:30 con il Liceo Scientifico “Leonardo” nella sede di via Cimarra, ove gli alunni incontreranno i funzionari del Settore Ambiente per conoscere le attività di tutela ambientale svolte dal Libero Consorzio e i problemi causati dall’abbandono dei rifiuti sull’intero territorio. Ad introdurre la giornata informativa sarà il consigliere provinciale delegato all’Ambiente Antonino Amato.

Gli incontri sono stati programmati con la piena collaborazione dei dirigenti scolastici di vari Istituti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno aderito all’iniziativa del Libero Consorzio, impegnato su diversi fronti in attività di controllo del territorio, e in particolare sulla bonifica delle strade provinciali e delle aree adiacenti sistematicamente invase da rifiuti di ogni tipo (compresi quelli pericolosi). Un problema dalle gravi conseguenze non solo sull’ambiente ma anche sullo stesso bilancio dell’Ente, costretto a spese sempre più impegnative per la bonifica e il risanamento di aree molto estese.

Agli alunni e ai docenti sarà distribuito un pieghevole realizzato dal Settore Ambiente per illustrare i danni conseguenti all’abbandono dei rifiuti e le buone pratiche per mantenere puliti territorio e città. “E’ opportuno far conoscere le nostre attività per migliorare la sensibilità delle nuove generazioni verso un problema che rischia di compromettere la qualità dell’ambiente – afferma il Presidente Giuseppe Pendolino – e per questo motivo abbiamo programmato anche per l’anno scolastico in corso un calendario di incontri con le scuole”.

