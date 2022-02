Minaccia di morte l’ex moglie, arrestato cinquantenne

Si allontana da casa per andare a minacciare di morte l’ex coniuge. In esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, che i poliziotti del Commissariato di Licata hanno arrestato un cinquantenne licatese, già coinvolto in una brutta storia, per avere sparato a un ex socio ferendolo. Per quest’ultima vicenda l’uomo risultava essere già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma violando il divieto di allontanamento dall’abitazione, s’è recato in casa dell’ex moglie, minacciandola di morte. L’aggravamento della misura cautelare è dunque consistita dai domiciliari al carcere. Dopo le formalità di rito è stato tradotto alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.