Scoppia incendio, e devasta abitazione di campagna

Un incendio ha devastato un’abitazione di campagna, a poche centinaia di metri dal cimitero di Siculiana. La residenza per fortuna era disabitata. E’ successo questa mattina. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e sono rimasti al lavoro per quasi due ore prima di completare l’opera di spegnimento.

Ancora sconosciute le cause del rogo. Non è escluso che possa essersi trattato di un incendio di matrice dolosa, anche se in mancanza di certezze non è escluso il fatto accidentale, riconducibile ad un cortocircuito o un incidente. I carabinieri della Stazione di Siculiana hanno avviato le indagini, e stanno cercando di rintracciare i proprietari.