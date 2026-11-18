È accusata di incendio doloso e minaccia aggravata una donna raggiunta da un’ordinanza di divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Gip su richiesta della Procura di Sciacca.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’indagata avrebbe tentato di dare fuoco all’auto del padre posizionando nella parte posteriore del mezzo una bottiglietta con benzina e alcune sigarette accese come innesco.

Le fiamme, divampate subito dopo, hanno provocato ustioni sia all’uomo che alla stessa donna. Le indagini, supportate anche dalle immagini della videosorveglianza della zona, hanno inoltre fatto emergere gravi intimidazioni rivolte al genitore, tra cui la frase «ti ammazzo».

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