Acquista pezzi di ricambio e viene truffato: due denunciati

Acquista pezzi di ricambio per una moto d’acqua, dopo aver conosciuto e contattato il venditore attraverso un gruppo su un social network, e paga con una ricarica PostaPay, 1.000 euro. La merce non è mai arrivata a destinazione, e la vittima, un trentaduenne di Favara, ha presentato denuncia alla locale tenenza.

Dopo alcune indagini i militari dell’Arma hanno rintracciato il truffatore, anzi in questo caso due truffatori. Si tratta di due fratelli di 38 e 29 anni, residente in provincia di Messina, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di truffa in concorso.