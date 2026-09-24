La Commissione di pubblico spettacolo ha concluso poco fa il sopralluogo allo stadio Esseneto ed espresso parere positivo per la partita dell’Akragas in programma domenica. Si giocherà alle 16, anziché in serale come auspicato dalla società.
Il nuovo impianto di illuminazione è stato collaudato pochi giorni fa, ma la ditta deve ancora completare i verbali e la documentazione necessari alla certificazione. Per vedere l’Akragas giocare in notturna bisognerà dunque attendere ancora qualche settimana.
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