«Il gruppo di Controcorrente Agrigento esprime la più sentita e totale solidarietà all’onorevole Ismaele La Vardera a seguito dei recenti fatti che lo hanno coinvolto». È quanto si legge in una nota diffusa dal movimento politico agrigentino in merito alla vicenda che ha interessato il deputato regionale e leader del movimento, bersaglio di insulti, minacce e di un tentativo di aggressione a Catania in occasione dell’incontro pubblico organizzato domenica pomeriggio alla Vecchia Dogana.

«In momenti delicati come questo – prosegue il documento – ribadiamo con fermezza che ogni forma di intimidazione, pressione o attacco nei confronti di chi esercita il proprio mandato istituzionale e porta avanti battaglie di trasparenza e legalità va respinta senza alcuna esitazione. La libertà d’azione dei rappresentanti delle istituzioni e il diritto-dovere di denuncia sono pilastri irrinunciabili della nostra democrazia».

«A Ismaele va il nostro incoraggiamento più sincero: non sei solo – conclude la nota di Controcorrente Agrigento –. Continua a portare avanti il tuo impegno con la determinazione, il coraggio e la forza che hanno sempre contraddistinto il tuo percorso politico e civile. Controcorrente Agrigento è al tuo fianco, pronta a sostenerti affinché prevalgano sempre la verità e il rispetto delle regole».

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