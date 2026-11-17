Il direttore e la redazione al fianco del deputato regionale dopo i fatti denunciati a Catania. Il dissenso è legittimo, le minacce non lo sono.

Si possono contestare Ismaele La Vardera, criticare le sue battaglie e non condividere le sue posizioni politiche. È il normale esercizio della democrazia. Quello che non può essere accettato è che il confronto si trasformi in intimidazione.

Il direttore e la redazione di AgrigentoOggi.it esprimono solidarietà all’onorevole La Vardera per quanto denunciato durante l’iniziativa pubblica di domenica 15 novembre alla Vecchia Dogana, nel porto di Catania.

Secondo il racconto del deputato regionale, l’incontro è stato segnato da insulti, minacce e da un tentativo di aggressione, in un clima di tensione che ha portato alla conclusione anticipata della manifestazione. Sono intervenuti la scorta e gli agenti della Digos per evitare che la situazione degenerasse.

Non occorre condividere le idee di un rappresentante politico per riconoscergli il diritto di esprimerle liberamente. La critica, anche dura, è legittima. Le minacce e la violenza, invece, non sono strumenti di confronto e non possono trovare giustificazione.

Anche da Agrigento è arrivata la solidarietà di Controcorrente. In una nota del 16 novembre, il gruppo ha espresso vicinanza a La Vardera, condannando ogni forma di intimidazione nei confronti di chi esercita un mandato istituzionale.

AgrigentoOggi.it si unisce a questo sentimento e auspica che venga fatta piena luce sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

A La Vardera rivolgiamo un messaggio semplice: il dissenso non deve fare paura e nessuno deve essere costretto al silenzio. Le idee si contrastano con altre idee, con gli argomenti e con il voto. Mai con le intimidazioni.

Il direttore e la redazione di AgrigentoOggi.it

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