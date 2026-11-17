Giovedì 19 novembre seduta a Palazzo dei Giganti. In discussione le dimissioni dell’ex vicesindaco, gli equilibri della Giunta, i costi dell’assessorato al Bilancio e gli atti consiliari ancora da attuare.

AGRIGENTO – Il dopo-Crosta, i rapporti con la Polizia Municipale, la trasparenza sui costi dell’assessorato al Bilancio e gli impegni consiliari ancora da realizzare. Sono questi i quattro temi politicamente più rilevanti della seduta del Consiglio comunale convocata per giovedì 19 novembre, alle ore 18, nella sala Sollano di Palazzo dei Giganti.

L’ordine del giorno comprende 19 punti, ma l’attenzione politica si concentra soprattutto sulle questioni che chiamano direttamente in causa l’amministrazione del sindaco Michele Sodano e i rapporti tra Giunta e Consiglio.

Il dopo-Crosta e gli equilibri della Giunta

Il primo tema riguarda le dimissioni dell’ex vicesindaco Giovanni Crosta e la conseguente situazione politico-amministrativa, con particolare riferimento all’assetto della Giunta. La discussione è stata richiesta dal consigliere William Giacalone.

Il confronto servirà a chiarire le conseguenze politiche dell’uscita di Crosta e gli equilibri all’interno della maggioranza, anche alla luce dei successivi cambiamenti nella squadra di governo e delle recenti dimissioni dell’assessora Elisabetta Torregrossa.

Polizia Municipale, Spataro chiede chiarimenti

Il consigliere Spataro ha chiesto una discussione sull’operato del Corpo di Polizia Municipale, un tema delicato anche alla luce delle recenti tensioni nei rapporti con l’amministrazione.

In aula si attendono chiarimenti sulle criticità sollevate e sulle eventuali iniziative per migliorare il funzionamento di un servizio fondamentale per la città.

Assessorato al Bilancio, attenzione ai costi

I gruppi Forza Italia e Forza Azzurri chiedono un confronto sulla trasparenza dei costi e sulle modalità organizzative connesse all’esercizio delle funzioni dell’assessore al Bilancio.

L’obiettivo è ottenere chiarimenti sull’organizzazione dell’attività assessorile e sull’impiego delle risorse pubbliche. Saranno soprattutto le risposte dell’amministrazione a chiarire i termini della questione.

Mozioni e atti approvati: quanti sono stati attuati?

Sempre Forza Italia e Forza Azzurri chiedono di verificare lo stato di attuazione delle mozioni, degli ordini del giorno e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale, con particolare attenzione a quelli votati all’unanimità.

La domanda è semplice: quali impegni sono stati concretamente realizzati e quali sono ancora fermi? Un confronto tra le decisioni assunte dall’assemblea cittadina e l’effettiva attività della Giunta.

Gli altri punti all’ordine del giorno

Gli altri 15 argomenti riguardano, tra l’altro, lo stadio Esseneto, l’aeroporto, la sicurezza delle scuole, i sottopassaggi, il centro storico, la Protezione civile, le opere pubbliche, l’agricoltura, i negozi di vicinato e il salario minimo negli appalti comunali. Previste anche due ratifiche di variazioni di bilancio.

Una seduta di verifica per l’amministrazione

Per il sindaco Sodano sarà un’occasione per chiarire le scelte compiute e rispondere alle questioni sollevate dai consiglieri. Per il Consiglio, un momento di verifica sull’attività amministrativa e sul rispetto degli indirizzi approvati dall’aula.

A contare saranno soprattutto le risposte e gli eventuali impegni concreti. Perché ai cittadini interessano i risultati, non soltanto gli annunci. Leggi anche: Sodano perde pezzi, il PD resta a guardare: chi comanda nella maggioranza?

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