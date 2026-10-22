Il familiare di una paziente ha preso di mira una dottoressa in servizio all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. È successo alcuni giorni fa durante il consueto giro di visite, quando il medico ha invitato i parenti dei degenti a uscire dalla stanza per garantire la privacy e i protocolli interni. Il figlio di un’anziana ricoverata ha opposto un rifiuto categorico, aggredendo verbalmente la professionista con insulti vulgar ed e pesanti minacce.

Il peggio è stato evitato solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato l’aggressore: un cinquantenne della provincia denunciato per minacce a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo è risultato essere un volto già noto agli archivi di polizia e attualmente sottoposto alla misura dell’avviso orale del Questore. Messo alle strette, il cinquantenne ha ammesso l’aggressione verbale, tentando di giustificarsi con lo stato di agitazione causato dalle condizioni della madre. Il caso riaccende l’allarme sulla sicurezza dei medici e degli infermieri in corsia.

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