Linee pulite, richiami sartoriali e una femminilità mai eccessiva definiscono da anni l’identità di Marella. Il brand interpreta l’eleganza italiana attraverso collezioni pensate per una donna dinamica, capace di muoversi tra impegni, occasioni e momenti diversi, senza rinunciare a uno stile personale e riconoscibile.

All’interno della proposta di Step By Step, questo approccio prende forma in una collezione costruita per raccontare le diverse anime del marchio. Dai capi essenziali alle soluzioni più ricercate, l’assortimento permette di avvicinarsi all’universo Marella attraverso una visione del guardaroba contemporanea, trasversale e attenta tanto alla qualità quanto alla vestibilità.

Perché Marella è un riferimento per uno stile femminile versatile

Alla base della collezione Marella c’è un’idea di eleganza che non impone regole rigide, ma accompagna la donna attraverso capi progettati per valorizzare la silhouette, senza mai sacrificare il comfort. Il tailoring resta una componente centrale, ma viene alleggerito da proporzioni contemporanee, dettagli misurati e costruzioni capaci di inserirsi con naturalezza anche nei contesti meno formali.

Questa capacità di trovare equilibrio tra struttura e libertà rende il marchio particolarmente adatto a un guardaroba trasversale. I riferimenti alle tendenze convivono con linee pensate per restare attuali nel tempo, mentre la cura della vestibilità permette agli stessi elementi di assumere caratteri diversi attraverso styling e abbinamenti.

I capi Marella da scegliere per costruire un guardaroba trasversale

Costruire un guardaroba trasversale significa partire da pochi elementi capaci di dialogare tra loro e adattarsi a occasioni differenti. Marella interpreta questa esigenza attraverso capi che uniscono precisione del taglio, vestibilità e facilità di abbinamento, offrendo una base solida su cui costruire look sempre diversi.

Tra i protagonisti della collezione trovano spazio blazer e pantaloni sartoriali, ma anche camicie, maglieria e capispalla pensati per accompagnare la stagione con equilibrio. A questi si aggiungono gli abiti, dalle linee più essenziali alle proposte più ricercate, capaci di risolvere il look.

Il risultato è un guardaroba costruito per funzionare nel tempo, dove ogni elemento può essere reinterpretato attraverso accostamenti, sovrapposizioni e accessori, senza perdere coerenza con l’identità raffinata e contemporanea del marchio.

Dal tailoring agli abiti: come cambia il look Marella durante la giornata

Il tailoring Marella si presta bene a interpretazioni diverse a seconda del momento. Un blazer abbinato al pantalone coordinato costruisce una mise più definita, adatta all’ufficio o agli appuntamenti formali. Lo stesso capo, indossato con denim, maglieria o una camicia più rilassata, acquista invece un carattere immediato e meno rigoroso.

Anche gli abiti seguono una logica simile. I modelli più essenziali possono accompagnare la quotidianità con accessori discreti e capispalla lineari, mentre stampe, dettagli più ricercati e calzature eleganti permettono di spostare l’insieme verso una cena o un’occasione speciale.

La selezione Marella di Step By Step tra ricerca, qualità e nuove proposte

La presenza di Marella all’interno dell’offerta Step By Step nasce da un lavoro di selezione che mette al centro qualità, vestibilità e coerenza stilistica. Con un’esperienza affinata in oltre settant’anni nel fashion retail, la realtà salentina costruisce il proprio assortimento scegliendo marchi dalla personalità riconoscibile e collezioni capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico attento tanto alle tendenze quanto alla qualità.

La proposta dedicata a Marella segue questa impostazione, affiancando i capi più rappresentativi del brand alle novità di stagione. L’obiettivo non è soltanto offrire un catalogo ampio, ma creare una selezione capace di restituire le diverse sfumature del marchio e facilitare la costruzione di un guardaroba personale, curato e aggiornato.

Dove acquistare le nuove collezioni Marella online ed offline

Scoprire le nuove collezioni Marella è semplice: basta rivolgersi a Step By Step, online oppure nei punti vendita presenti sul territorio leccese. Sul sito ufficiale (www.stepbystepshop.com), l’assortimento del brand può essere esplorato attraverso categorie dedicate e schede prodotto dettagliate, mentre spedizione express, reso entro 30 giorni, pagamenti sicuri anche rateali e assistenza accompagnano le diverse fasi dell’acquisto.

Per chi preferisce vedere e provare i capi dal vivo, Step By Step mette a disposizione anche i propri store fisici. Tra questi, il punto vendita di San Cesario di Lecce, recentemente rinnovato, accoglie le collezioni all’interno di uno spazio contemporaneo organizzato attraverso corner dedicati e un percorso espositivo studiato per valorizzare i diversi marchi.

Tessuti, costruzioni e vestibilità possono così essere valutati direttamente, con la possibilità di affidarsi alla consulenza del personale per individuare modelli e abbinamenti più adatti. Un’esperienza coerente con l’universo Marella, dove qualità del prodotto e precisione dei dettagli restano elementi centrali nella definizione dello stile.

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