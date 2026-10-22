In preda a un improvviso raptus d’ira, si sarebbe scagliato con violenza contro la compagna. Un nuovo episodio di violenza di genere si è consumato tra le mura domestiche nella provincia agrigentina. I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un uomo di cinquant’anni, di Agrigento, con le accuse di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

Il provvedimento è scattato al termine di un tempestivo intervento dei militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento, allertati a seguito di un’accesa discussione scaturita da banali motivi di convivenza. Ad avere la peggio è stata la convivente dell’uomo, una casalinga coetanea originaria di un piccolo comune della fascia costiera agrigentina. La ricostruzione dell’accaduto ricalca un copione purtroppo già noto alle forze dell’ordine.

I traumi riportati dalla donna hanno reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. I medici di turno le hanno prestato le cure necessarie, riscontrando ferite e contusioni giudicate guaribili nel giro di pochi giorni.

I carabinieri, nel corso delle verifiche, hanno scoperto che l’uomo era legalmente detentore di armi da fuoco. Per questa ragione, in via del tutto cautelativa e a tutela dell’incolumità della vittima, gli uomini dell’Arma hanno proceduto al ritiro immediato di tutte le armi e delle munizioni rinvenute nell’abitazione nella disponibilità dell’indagato.

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