Una pensionata settantatreenne è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Agrigento per stalking e danneggiamento. Dopo le formalità di rito è stata accompagnata alla Casa circondariale di contrada “Petrusa”. Il gip del tribunale di Agrigento ha già convalidato l’arresto della donna ed ha disposto la custodia cautelare in carcere, in considerazione del fatto che l’anziana risiede a pochi passi dalla vittima. Determinanti le indagini dei militari dell’Arma e le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

La donna, negli ultimi 6 mesi, avrebbe danneggiato l’auto del vicino di casa, lasciando anche un biglietto di minacce. Ma avrebbe anche cosparso di benzina il portone dell’abitazione e dell’attività lavorativa dell’uomo. L’anziana, a quanto pare, voleva vendicarsi perché convinta che il raffadalese le avesse danneggiato la macchina. I carabinieri, durante la perquisizione domiciliare, avrebbero rinvenuto il bidone con la benzina usata per incendiare il portone di casa e dell’attività lavorativa della vittima.

