Il pensionato agrigentino di 79 anni, travolto da un’autovettura mentre stava attraversando la strada a pochi passi dalla Questura e da piazza Vittorio Emanuele, è stato trasferito dall’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento al presidio ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta, Ha riportato un trauma cranico e la prognosi è riservata. Su quanto accaduto, alcuni giorni fa, indagano gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia locale. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo.

La donna alla guida della macchina, una quarantenne agrigentina, è stata iscritta sul registro degli indagati per l’ipotesi di lesioni personali, mentre la vettura è stata posta sotto sequestro. Dalla ricostruzione dell’incidente stradale, l’anziano stava percorrendo l’arteria cittadina e nell’attraversare da un marciapiede all’altro fuori dalle strisce pedonali, all’improvviso è stato investito dalla Fiat Panda condotta dalla quarantenne.

