I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno identificato il giovane che, domenica sera, è fuggito mentre lo stavano controllando lungo il viale Delle Dune a San Leone. Si tratta di un ventinovenne, residente a Casteltermini, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale.

Gli agenti, quella sera, avevano appena fermato il castelterminese per sottoporlo a un controllo quando si sono avvicinati un ventiduenne di Aragona e un ventisettenne di Racalmuto. I due avrebbero spintonato e minacciato i poliziotti e di fatto il ventinovenne era riuscito a scappare e a far perdere le tracce.

Gli agenti dopo alcune indagini sono riusciti a risalire alle sue generalità e lo hanno denunciato. Anche gli altri due sono finiti nei guai: il ventiduenne di Aragona e il ventisettenne di Racalmuto, sono stati denunciati. Il primo per resistenza a Pubblico ufficiale, il secondo anche per minacce.

