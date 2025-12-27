Insulti e minacce di morte alla moglie davanti ai figli piccoli. E’ successo a Favara a Natale. A mettere fine alle violenze l’arrivo provvidenziale e tempestivo dei carabinieri della Tenenza di Favara e della Compagnia di Agrigento.

L’uomo è stato subito bloccato. Si tratta di un quarantenne favarese, denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce.

La donna, una giovane poco più che trentenne anche lei favarese, è stata trovata in stato di choc al momento dell’intervento dei militari dell’Arma. Subito è stato avviato l’iter del cosiddetto “Codice rosso”. La donna, assieme ai figli, è stata trasferita in una struttura protetta.

