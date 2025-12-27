Un incendio, scoppiato la notte di Natale, ha devastato un’autovettura, di proprietà di una coppia di coniugi di Favara. E’ successo in piazza Giglia a Favara. Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area interessata.

La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo. Il magistrato di turno ha disposto l’immediato sequestro della vettura. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i carabinieri della Stazione di Agrigento e i loro colleghi della Tenenza di Favara, i quali, nel corso del sopralluogo di rito non avrebbero rinvenuto residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi.

Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati sull’origine dell’incendio. Le cause dell’incendio sono al momento da accertare.

