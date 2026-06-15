Avrebbe minacciato di morte la moglie, davanti i figli piccoli, durante una lite in famiglia avvenuta in un’abitazione nel centro di Ravanusa. Protagonista un quarantacinquenne del posto la cui posizione è adesso al vaglio. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della locale stazione e dei militari della Compagnia di Licata.

L’uomo è stato bloccato ma ha continuato a minacciare la coniuge anche in presenza dei militari. Gli uomini in divisa sono accorsi, durante la notte, in seguito ad una chiamata arrivata al 112 che segnalava una lite. Dopo aver riportato la situazione alla calma è stato avviato il “Codice rosso”, un iter che mira a tutelare le vittime di violenza domestica.

La donna ha trovato rifugio da un parente. Una relazione su quanto accaduto è stata già inviata alla Procura di Agrigento, con le ipotesi di reato di maltrattamenti e minacce.

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