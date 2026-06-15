Per alcuni minuti si è temuto un disastro ambientale. A Campobello di Licata un rogo ha raggiunto il perimetro della discarica comunale di contrada “Bifara-Favarotta” senza però coinvolgere i cumuli di rifiuti presenti nell’area. Il sindaco di Campobello di Licata, una volta notiziato dell’accaduto e a seguito di un sopralluogo, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. E i militari dell’Arma hanno sin da subito avviato l’attività investigativa.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, le fiamme sarebbero state appiccate in un terreno vicino. Alimentato da un leggero vento, il fronte del fuoco si sarebbe esteso fino a raggiungere il piazzale della discarica. Fiamme che solo per il fulmineo intervento dei soccorritori non hanno aggredito i cumuli di rifiuti presenti. Scattato l’allarme nella zona sono intervenuti i militari dell’Arma.

Sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili. Come primo passaggio investigativo i carabinieri hanno visionato i filmati dell’impianto di videosorveglianza della zona.

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