Inferno di fuoco ieri notte in via Quartararo a Ribera. Un incendio ha avvolto e carbonizzato un furgoncino di proprietà di un pensionato riberese di 66 anni. E le fiamme, propagandosi, hanno danneggiato il prospetto dell’abitazione dell’uomo e divorato il portone d’ingresso e alcuni infissi in legno. A bruciare un Fiat Doblò.

Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento il rogo. Sul posto, durante la notte, sono accorsi i carabinieri della Tenenza di Ribera.

Vigili del fuoco e militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’evento. Nel corso del sopralluogo, non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o contenitori, generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

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