Ha minacciato chiedendole del denaro la donna che l’ha messo al mondo. Un quarantenne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Campobello di Licata con l’accusa di estorsione aggravata nei confronti della madre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe minacciato la donna e lanciato contro di lei alcuni oggetti per costringerla a dargli i soldi per comprare la droga. La madre, esasperata dalle continue richieste, ha deciso di denunciarlo.

Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere. Il quarantenne, assistito dal suo legale, l’avvocato Salvatore Manganello, in occasione dell’interrogatorio ha provato a dare delle giustificazioni che non hanno convinto il giudice. Una delle aggressioni sarebbe avvenuta anche in presenza dei carabinieri intervenuti per riportarlo alla calma.

