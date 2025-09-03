FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA E DELLE DANZE

Ottava Edizione | 4 – 6 settembre 2025

Teatro dell’Efebo – Valle dei Templi, Agrigento

Al via l’ottava edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze a Agrigento

Dal 4 al 6 settembre Agrigento ospiterà l’ottava edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze, organizzato da Alta Classe Accademia dello Spettacolo sotto la direzione artistica di Maria Pia Liotta, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Città di Agrigento, Agrigento 2025 Capitale Italiana della Cultura, ASPAE, Parco Valle dei Templi e Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

Il Festival, fortemente voluto dall’Onorevole Calogero Pisano, vede come media partner RAI Isoradio e il contributo di State Opera Stara Zagora, Fondazione Pensare Oltre, D’Arte e Afrodite Centro Studi Universitario.

Tra gli ospiti delle tre serate: l’etoile Giuseppe Picone, Alma Manera, Raffaele Paganini, i primi ballerini del Teatro dell’Opera e del Balletto di Stara Zagora (Bulgaria), Luca Condello, Elisa Cipriani, Balletto del Sud di Fredy Franzutti, Roberta Beccarini, Anastasia Kuzmina, il gruppo folk I Fiori del Mandorlo, e la madrina Giusy Versace, oltre a tanti altri.

Giovedì 4 settembre: Le giovani promesse della danza

La prima serata del Festival, giovedì 4 settembre, sarà dedicata alle giovani promesse della danza. Maria Pia Liotta ha organizzato una lezione-spettacolo in palcoscenico a cura dell’etoile Giuseppe Picone, rivolta ai giovani selezionati dalle scuole di danza locali.

Picone racconterà aneddoti della sua carriera e presenterà il suo libro “La mia vita a passi di danza”, insieme a Elisabetta Armiato, già etoile del Teatro alla Scala di Milano e Presidente della Fondazione Pensare Oltre.

L’iniziativa nasce per offrire sostegno e incoraggiamento ai ragazzi più talentuosi e alle loro famiglie, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni.

Venerdì 5 settembre: Anteprima mondiale “Akragas”

La seconda serata, venerdì 5 settembre, sarà dedicata alla prima mondiale di “Akragas”, creazione di Maria Pia Liottacon protagonista Alma Manera.

Lo spettacolo, ispirato a Pindaro, Battiato, Pirandello e Camilleri, vedrà la partecipazione del Corpo di Ballo del Festival, con coreografie di Egon Polzone, e al pianoforte le maestre Kozeta Prifti e Carlo Zannetti per la direzione musicale.

La serata prevede inoltre:

Danzatori del Teatro dell’Opera e Balletto Stara Zagora (Bulgaria)

Tradizione e folk con il Gruppo Folcloristico I Fiori del Mandorlo

Musica e canzoni d’autore con Daniele Stefani

Programma delle tre serate

Il Festival, anche quest’anno, si conferma maratona di danza, con un programma ricco, innovativo e di alta qualità artistica. Tra gli ospiti:

Premio “Carla Fracci per i giovani” , giunto alla quarta edizione, durante la serata finale.

, giunto alla quarta edizione, durante la serata finale. Esibizione dell’etoile Giuseppe Picone con lo spettacolo “Elevarsi”.

con lo spettacolo “Elevarsi”. Presenza dell’etoile Raffaele Paganini .

. Corpo di Ballo del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Stara Zagora , con Anelia Dimitrova, Fiordi Lloha, Elliot Sahlberg, Tristan Eymard.

, con Anelia Dimitrova, Fiordi Lloha, Elliot Sahlberg, Tristan Eymard. Balletto del Sud , diretto da Fredy Franzutti, con Nuria Salado Fustè, Alice Leoncini, Giulia Ricciardulli, Marco Nestola, Ovidiu Chitanu, Robert Chacon.

, diretto da Fredy Franzutti, con Nuria Salado Fustè, Alice Leoncini, Giulia Ricciardulli, Marco Nestola, Ovidiu Chitanu, Robert Chacon. Esibizioni locali con Luca Condello e Elisa Cipriani , Alma Manera e Elisabetta Formento , e il tango di Roberta Beccarini e Pablo Garcia .

, , e il tango di . Ritmi latino-americani con Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli e Hugo (da Ballando con le Stelle).

Fantasie musicali popolari con la Compagnia Viaggiatrici d’Oriente e la Compagnia di danza Storica diretta da Nino Graziano Luca .

e la diretta da . Musica d’autore affidata a Mauro di Maggio e pianoforte di Kozeta Prifti, con sorpresa musicale del flautista Paolo Zampini, storico collaboratore di Ennio Morricone.

Le serate saranno condotte da Beppe Convertini, alla presenza della madrina Giusy Versace.

Sabato 6 settembre: Premio “Schiaccianoci d’Oro”

L’ultima serata ospiterà il prestigioso Premio “Schiaccianoci d’Oro”, istituito nella prima edizione del Festival.

Il premio celebra artisti autorevoli del settore tersicoreo e del mondo artistico-culturale, in riconoscimento della loro dedizione alla danza.

L’opera del premio è realizzata dall’artista Enrico Manera, creatore insieme a Cleonice Gioia dell’opera “Scontro di Civiltà”, presentata durante la conferenza stampa con la critica d’arte Francesca Barbi Marinetti.

