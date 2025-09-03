L’ufficio esecuzione penale della Corte di appello di Palermo ha disposto la scarcerazione anticipata di Fabio Contino, 46 anni, di Agrigento, condannato a 8 anni di reclusione nell’ambito del processo scaturito dalla maxi operazione “Kerkent”, condotta dalla Dia e coordinata dalla Dda, che ha smantellato un giro di traffico di stupefacenti ed estorsioni, che sarebbero state messe in piedi dal boss agrigentino Antonio Massimino.

La decisione dei giudici segue l’accoglimento dell’istanza di liberazione anticipata presentata dal legale di fiducia, l’avvocato Salvatore Butera. L’ufficio esecuzione penale ha rideterminato la pena, riconoscendo un periodo di un mese e otto giorni di reclusione già scontata in eccesso. Contino, avendo dunque espiata la pena, lascerà il carcere nelle prossime ore.

