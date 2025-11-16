L’Akragas travolge lo Scicli 6-0 e si prende la vetta della classifica in solitaria. Un successo largo, l’ottavo consecutivo, maturato in una giornata in cui la squadra di Seby Catania ha dimostrato non solo forza, ma anche capacità di adattarsi e trasformare una trasferta in un vantaggio.

Perché al “Toto Russo” di Aragona l’Akragas ha ritrovato ciò che poteva mancare: l’atmosfera dell’Esseneto, trasferita in blocco grazie al calore dei tifosi accorsi comunque numerosi, e un sintetico di ultima generazione che ha permesso ai biancazzurri – squadra dal DNA tecnico – di giocare un calcio rapido, pulito e spettacolare. Il risultato è stata una delle prestazioni più convincenti dell’anno.

Partita chiusa già nella prima frazione: King sblocca al 28’, poi Ten Lopez accende il pomeriggio con due colpi da bomber vero al 40’ e al 44’. Nella ripresa l’argentino completa la tripletta al 4’, prima che Gambino, entrato con grande determinazione, chiuda i conti firmando una doppietta al 14’ e al 26’.

Sei gol, qualità, aggressività e un messaggio forte al campionato:

l’Akragas non solo vince, ma cresce. E adesso comanda da sola.Tabellino

Akragas 6

Scicli 0

Marcatori:

pt 28’ King, 40’ e 44’ Ten Lopez;

st 4’ Ten Lopez, 14’ e 26’ Gambino.

Akragas: Manna, Cammilleri, Fragapane, King, Cipolla, Noto (23’ st Di Mora), Rizzo, Marchica (1’ st Gambino), Tripoli, Llama, Ten Lopez.

A disp.: Cagnina, Tavella, Messina, Erbini, Nobile, Unniemi, Indelicato.

All.: Catania.

Scicli: Fidone, Pisana (13’ st Scucces), Nigro, Gazze, Assenza (1’ st Battaglia), Re, Cappello (31’ st Bushi), Fusca, Vindigni, Assenza, Barroso.

A disp.: Bonincontro, Bushi, Bouda, Battaglia, Zisa, Amore.

All.: Giglio.

Arbitro: Marino di Acireale.

