Per l’agrigentina si tratta di un ulteriore riconoscimento a conferma del lavoro di una donna impegna nel commercio e nel sociale

Nel Teatro Panoramica dei Templi, ad Agrigento, sono stati consegnati i riconoscimenti del “Premio mimosa d’oro” giunto alla XXXII edizione, promosso dal Centro “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.A ricevere il premio Carmela Pace siciliana di Siracusa, dall’11 dicembre 2020 Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF e Monica Graziana Contrafatto, siciliana di Gela, caporal maggiore scelto nel ruolo d’onore dell’Esercito Italiano, prima donna soldato italiana ad essere decorata dal Presidente della Repubblica con la Medaglia d’oro al Valore dell’Esercito, ed atletica paralimpica. Consegnati anche i “Riconoscimenti speciali Mimosa d’oro”, che dal 2002 affiancano il premio: a Gabriella Cucchiara, presidente FIPE; Laura Di Giovanna Nocito, artigiana del corallo; Sally Lacagnina Vice Ispettrice nazionale CRI; Laura Leto, imprenditrice; Pierelisa Rizzo, giornalista; Shadi Samangani, fotografa.

Per l’agrigentina Gabriella Cucchiara si tratta di un ulteriore riconoscimento a conferma del lavoro di una donna impegna nel commercio e nel sociale che ha saputo superare con tenacia il periodo dovuto alla pandemia, le varie crisi, compresa quella recente dell’energia, sempre attiva e combattiva. Presidente provinciale di FIPE – Confcommercio Agrigento, Gabriella Cucchiara ha portato avanti diverse iniziative e, nel recente passato, ha anche ottenuto un riconoscimento nazionale per la campagna messa in campo nell’estate del 2021, #sicurezzavera, con il fine di incrementare i livelli di sicurezza delle donne, attraverso strategie e modalità sempre più efficaci per diffondere la cultura di genere, che coinvolge la rete dei Pubblici Esercizi, realtà capillari e luci sul territorio, per far sì che ne diventino i principali divulgatori e promotori. Ospiti della manifestazione Mimosa d’oro 2023, condotta da Gabriella Omodei e Giuseppe Moscato, con il coordinamento artistico di Lia Minio: Iva Zanicchi, le “Farfalle luminose” di Giovanni Principato, la soprano Piera Grifasi, il violinista Mario Renzi, la cantautrice Ibla, accompagnata al piano da Salvo Scibetta.