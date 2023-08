Sarà un agosto pieno di eventi a Siculiana. Dopo il successo delle manifestazioni del mese di luglio L’estate Mediterranea nella città degli sposi entra nel vivo con spettacoli, musica, cabaret e letteratura. Si comincia questa sera, uno agosto, con lo spettacolo di Sasà Salvaggio in piazza Umberto I, ma gli eventi continuano anche nel borgo marinaro di Siculiana Marina, con la festa di San Pietro che si celebrerà venerdì 4 agosto con degustazioni e intrattenimento. I festeggiamenti in onore di San Pietro continueranno la domenica successiva con la caratteristica processione in barca del simulacro del santo, accompagnato dal concerto della Banda musicale “Vincenzo Bellini” di Siculiana. Lunedì 7 agosto spazio alla letteratura, con la presentazione del libro “Dalla parte giusta” di Accursio Sabella. Il clou dei festeggiamenti estivi si avrà il 17 agosto con il concerto di Giovanni Caccamo, ma gli eventi continueranno fino al 26 agosto con la serata conclusiva del contest “Vasami”. «Siamo molto soddisfatti del successo di pubblico che hanno riscosso gli eventi fin qui organizzati – commenta il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito – la nostra cittadina continua ad essere una fucina di progetti e di novità. Su tutti, grande successo ha riscosso la rappresentazione storica dello sposalizio benedetto di Costanza e Brancaleone Doria, un evento unico che rappresenta un salto nel passato e che porta sempre più Siculiana ad essere conosciuta come la città degli sposi. Abbiamo voluto riproporre questa storia all’interno del percorso nella nostra città che resta visitabile e accoglie diversi turisti». Tra le serate degne di nota anche quella dedicata alla moda con il Siculiana Fashion Show che si terrà venerdì 11 agosto e quella dedicata ad Ayrton Senna, organizzata da Fidapa e Acsi, alla riscoperta delle origini siculianesi del grande pilota.