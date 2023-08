L’artista agrigentino, in un video pubblicato sui social, non nasconde rabbia e amarezza.

Sono numerose le segnalazioni da parte di privati sulle condizioni di alcune tra le vie della città di Agrigento. Il fatto più grave è senza dubbio da dove arrivino queste immagini. Una delle segnalazioni proviene dal lungomare di San Leone: numerosi rifiuti lasciati a giacere, cartoni di pizza, bottiglie, lattine e cartacce di ogni genere. Lo documenta l’artistica agrigentino, Sergio Criminisi (nella foto), molto conosciuto e apprezzato in città. Lo fa con un video pubblicato sui social in cui non nasconde rabbia e amarezza. Il lungomare si trasforma in una pattumiera a cielo aperto pieno di rifiuti. Un luogo letteralmente deturpato dai soliti incivili che buttano di tutto. “Questo è lo schifo di San Leone- commenta nel video Criminisi-. Questa è città a vocazione turistica?”