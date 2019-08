Allo Spazio Temenos la mostra fotografica dedicata alla Kolymbethra

Nella Chiesa di San Pietro in esposizione le suggestive fotografie di Eduardo Cicala per raccontare il lavoro di conservazione della memoria del Giardino della Kolymbethra

S’intitola “Il Giardino della Kolymbethra…Il prezioso valore della bellezza” la mostra fotografica di Eduardo Cicala, in esposizione dal 9 agosto all’1 settembre 2019 allo Spazio Temenos, nella Chiesa di San Pietro, nel cuore del centro storico di Agrigento.

La personale di Cicala è tratta dall’omonimo progetto editoriale che proprio in quest’occasione verrà presentato alla città. Un libro fotografico che documenta le bellezze naturali del Giardino, l’opera dei giardinieri, l’accurato lavoro di cura del paesaggio e di conservazione della memoria storica. Un evento che celebra, attraverso la fotografia documentaristica, il ventesimo anniversario del Giardino della Kolymbethra, entrato a far parte del FAI ufficialmente nel 1999. La mostra nasce dalla collaborazione di Spazio Temenos con FAI – Giardino della Kolymbethra e associazione culturale “Sikana – Progetti d’arte” ed è supportata da Delegazione FAI di Agrigento, MUDIA, Parco Valle dei Templi, Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento.

Eduardo Cicala, musicista, scrittore e fotografo agrigentino, è da anni impegnato nella ricerca e valorizzazione della cultura siciliana. Come autore ha pubblicato svariati volumi, tra gli ultimi si ricordano “La Cattedrale e i suoi tesori” (2015); “Dal Mar Mediterraneo ai Monti Sicani” (2015); “Gli Archi di Pasqua di San Biagio Platani” (2018); “San Calogero il Santo nero” (2018); “Il Parco dei Monti Sicani” (2018). Come fotografo ha collaborato per il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento. Nel 2017 è stato autore di una “mostra fotografica” dal titolo “Scavi e restauri al Quartiere Ellenistico Romano” allestita presso la “Casa Barbadoro” nella Valle dei Templi.