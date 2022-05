Milan Junior Camp: presentata iniziativa allo stadio Russo di Aragona

L’estate in Sicilia si tinge di Rossonero! AC Milan in collaborazione con Switch Sport organizza i Camp di calcio rivolti a bambini e bambine, ragazzi, ragazze e portieri tra i 5 e i 17 anni a Canicattì’ ed Aragona, comuni della provincia di Agrigento.

È stato, infatti, presentato domenica scorsa allo stadio comunale Totò Russo di Aragona il Milan Junior Camp.

La conferenza stampa, alla quale hanno partecipato, i dirigenti dell’ ASD Aragona Calcio, presieduta da Luigi Giovanni Morreale, il procuratore sportivo Diego Ficarra, il rappresentante di Switch Sport Massimiliano Schettino e il rappresentante dell’ASD Aragona Soccer club, Gero Butera, è stata aperta dai saluti del sindaco, Giuseppe Pendolino.

Si tratta di corsi di calcio settimanali organizzati sotto la guida di Tecnici AC Milan, come ha detto il manager Schettino: “Le attività calcistiche, studiate in base alle capacità dei ragazzi e ragazze, prevedono due allenamenti giornalieri divertenti e coinvolgenti, basati su metodologie di allenamento AC Milan e stimolanti attività ricreative. Lo staff in ogni Camp è composto da un tecnico AC Milan, tecnici Staff, diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie e iscritti all’Albo Tecnici e un Coordinatore, punto di riferimento organizzativo per ragazzi e famiglie. I corsi combinano al meglio lo sport, il divertimento e il relax, senza mai trascurare la dimensione educativa e formativa”, ha concluso Massimiliano Schettino.

Gli allenamenti, in formula Day Camp con due allenamenti al giorno da lunedì a venerdì, verranno effettuati dal 20 al 24 giugno, presso il centro sportivo sito in Contrada Vito Soldano a Canicattì costituito da un campo da calcio a 8, uno a 7 e uno a 5 e dall’ 11 al 15 luglio presso lo stadio comunale “Totò Russo” ad Aragona, regolamentare a 11 in erba sintetica.

Il Camp, dunque, inizia lunedì mattina e termina il venerdì pomeriggio con l’ultimo allenamento, la consegna dei diplomi e i saluti.

Ogni partecipante riceverà in dotazione il Kit Allenamento Puma Milan Junior. Per l’intera durata del Camp estivo, verranno previsti specifici protocolli a tutela della salute degli utenti e degli operatori. Particolare attenzione verrà riservata alle prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio.