Covid in Sicilia, tornano a salire i nuovi positivi: ben 2.711

Sono 2.711 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 19.404 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 563.Il tasso di positività è di quasi il 14%, ieri era al 7,6%.La Sicilia resta anche oggi al quarto posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 31 maggio.

Gli attuali positivi sono 67.223, con una diminuzione di 3.627 casi. I guariti sono 6.755, mentre le vittime sono 7, e portano il totale dei decessi a 10.938. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 555, cinque in più di ieri, in terapia intensiva sono 24, tre in più rispetto al giorno prima.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 797, Catania 710, Messina 413, Siracusa 295, Trapani 225, Ragusa 201, Caltanissetta 163, Agrigento 267, Enna 64.