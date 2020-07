“Qui hotspot di Lampedusa. Come potete vedere la situazione drammatica, ci sono 800 persone invece di 190, quasi tutti adulti, maschi, giovani, in forma e belli robusti. Questi non sono naufraghi, c’è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini postando foto dell’hotspot di Lampedusa su Facebook.