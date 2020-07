Danneggiata da un incendio l’auto di un uomo

Danneggiata da un incendio un’autovettura di proprietà di un uomo del luogo. Non ci sono certezze sulla natura dell’evento, anche se con il passare delle ore, prende sempre più corpo, l’ipotesi del dolo. Fino a quando non arriveranno certezze, gli investigatori non scartano il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico.

Le fiamme si sono sviluppate nel corso delle ore notturne. A prendere fuoco una utilitaria, una Chevrolet Kalo, che si trovava parcheggiata in via Palma, nell’abitato licatese. Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che hanno spento le fiamme.

I militari dell’Arma, intervenuti per le indagini, hanno cercato le tracce per risalire alle cause del rogo. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti.