Coronavirus, due focolai: 21 positivi e 113 in isolamento

Complessivamente sono 21 i soggetti positivi al Coronavirus, e altre 113 persone si trovano in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni, per i due “focolai” di Misterbianco e del quartiere Cibali a Catania.

“I due cluster sono stati immediatamente isolati ed è partita l’attività di contact tracing – dice l’assessore alla Salute Ruggero Razza –. Ma guai a pensare che l’epidemia sia finita, il virus è ancora assolutamente capace di contagiare”.

Tutti i contagi sono stati generati da contatti di persone arrivate in Sicilia. Dei positivi, sei sono ricoverati, uno è in ventilazione. Razza ha voluto richiamare ancora una volta l’attenzione sul rispetto delle regole. Fortunatamente nelle altre province siciliane non si registrano incrementi significativi. Un trend che consente alla Sicilia di attestarsi tra le regioni con un basso livello di trasmissione del virus. “Non ci possiamo permettere una nuova chiusura!”, ha concluso l’assessore