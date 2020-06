Migranti ed emergenza, intervento dell’Associazione Polis

Con rammarico constatiamo la difficile e complessa situazione relativa ai migranti in quarantena ospitati in una struttura al Viale Cannatello, Villaggio Mosè.

E’ facile pensare che trovandoci in un momento di post pandemia e di lenta ripresa della normalità, la presenza incontrollata degli immigrati in questo luogo crei malumore tra residenti e commercianti (ieri pomeriggio alcuni di nazionalità tunisina ospitati presso il centro di accoglienza sono scappati ed altri ancora sono scesi in strada per protesta).

L’Associazione Polis manifesta il proprio sostegno ed aiuto ai migranti ma denuncia il dislocamento di quest’ultimi in un quartiere, quello del Villaggio Mosè, ormai grosso centro urbano e commerciale della nostra città, che nonostante le notevoli difficoltà cerca in qualche modo di ripartire.

Alla luce dei recenti fatti invitiamo l’Amministrazione Comunale a vagliare l’eventualità di vigilare maggiormente sul rispetto degli obblighi di quarantena imposto agli stessi, cercando di individuare strutture più adeguate per ospitare i migranti e per evitare tensione come quelle recentemente accadute, favorendo il rispetto delle regole e dinamiche di integrazione, e di porre l’accento sia sui bisogni dei cittadini che di chi arriva nel nostro paese, infine di attenzionare problematiche sociali di importanza rilevante di fronte alle quali troppo spesso l’amministrazione comunale è rimasta assente e silente.

L’associazione Polis continuerà a vigilare sulla situazione delicata cercando di proporre soluzioni quanto più idonee nell’interesse dei cittadini e dei migranti.

Associazione Polis – Insieme per Tutti