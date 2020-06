Scaduta l’ordinanza (46 del 29.05.2020) antimovida che il sindaco di Agrigento, tra contestazioni e polemiche aveva firmato per la durata di 7 giorni ed in via sperimentale. L’ordinanza vietava la vendita di alcolici d’asporto dopo le 21 e la sospensione della vendita di alcolici dopi la mezzanotte. Da oggi, salvo clamorosi ripensamenti, i gestori dei locali possono tornare alla normalità, rispettando le normative vigenti ed evitando assembramenti.