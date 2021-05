Migranti: Donato (Lega), sull’immigrazione irregolare non si può replicare il disastro di Conte

“A fronte dello sbarco di oltre 2000 persone in 24 ore solo a Lampedusa, le uniche certezze sono che l’Unione Europea non farà nulla e che non è più sostenibile sotto alcun profilo – né economico, né sociale – il modello di porti aperti agli scafisti del governo Conte con i conseguenti numeri ingestibili di immigrati clandestini a carico del nostro Paese”. Lo afferma l’eurodeputata della Lega Salvini Premier Francesca Donato.

“Come l’esperienza dovrebbe averci ormai insegnato – continua Donato – dall’Ue non possiamo aspettarci alcuna soluzione o aiuto sul fronte immigrazione. È dunque fondamentale ed indifferibile che il governo Draghi affronti prontamente l’ennesima emergenza migranti con un approccio rigoroso e sostenibile, non più ipocritamente ‘distratto’ come in passato”.

Per la parlamentare leghista a Bruxelles “in gioco ci sono troppi delicati aspetti: dalla prospettiva di ripartenza turistica di Lampedusa e dell’intera Sicilia, alla sicurezza sanitaria e sociale fino ad arrivare alla lotta alla criminalità. Non ultimo, il problema dell’imponente fardello dei costi della gestione dell’accoglienza, che tra navi-quarantena, pratiche amministrative, hotspot e assistenza varia ha assunto dimensioni gigantesche: costi coperti a suon di nuove tasse o tagli per i servizi ai cittadini”.