Covid in Sicilia, la curva dei contagi scende: 589 nuovi casi

Negli ultimi due giorni è crollata la curva epidemiologica in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, accertati 589 nuovi casi positivi al Covid-19, più 95 rispetto a ieri, a fronte di 19.530 tamponi effettuati. I morti sono stati 6. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di lunedì 10 maggio.

La distribuzione dei nuovi casi tra le nove province siciliane: Agrigento 1 (10.866 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 252 (67.247); Catania: 112 (55.413); Messina: 46 (25.197); Siracusa: 62 (15.568); Trapani: 20 (13.236); Ragusa: 64 (11.861); Caltanissetta: 28 (11.111); Enna: 4 (5.917).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 22.230, di cui 988 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (più 14 rispetto a ieri), e altri 131 pazienti in terapia intensiva (meno 5 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 21.111. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 216.416. I guariti sono complessivamente 188.620, mentre il numero delle vittime sale a 5.566.