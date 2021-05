Donna rapinata in strada, arrestato minorenne

In quattro hanno avvicinato una 77enne, e nel tentativo di strapparle la borsa, l’hanno fatta cadere a terra. I malviventi, prima di fuggire, sono riusciti ad impossessarsi del portafogli. Uno della banda è stato subito individuato e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un minorenne del luogo che è stato associato presso il carcere Malaspina di Palermo.

L’episodio si è verificato a Menfi, in pieno centro abitato. L’anziana è stata colta di sorpresa da un gruppo formato da quattro soggetti il cui intento era quello di scipparle la borsa. L’anziana ha reagito, e dopo essere rovinata sul selciato, ha messo in fuga gli aggressori.

Una pattuglia dei carabinieri, che si trovava nei pressi nella zona, è immediatamente accorsa, e uno dei quattro malviventi è stato subito individuato ed arrestato con l’accusa di rapina e lesioni. Gli altri componenti della banda sono invece riusciti a far perdere le proprie tracce. Sono in corso indagini per identificarli.