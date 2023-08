In un’audizione di fondamentale importanza presso la IV Commissione Legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), i Consiglieri Comunali del Movimento Liberi e Solidali, dott. Nello Hamel, dott.ssa Alessia Bongiovì e dott.ssa Roberta Zicari, hanno portato avanti una causa cruciale per migliorare i collegamenti tra Agrigento e gli aeroporti siciliani.

In un comunicato stampa rilasciato al termine dell’audizione, i Consiglieri Comunali hanno affermato con determinazione la loro volontà di rappresentare la città di Agrigento e di perseguire il benessere dei viaggiatori attraverso soluzioni innovative e pratiche.

“Il silenzio generale della politica non ci ha fermati”, hanno dichiarato i Consiglieri, enfatizzando il loro impegno per affrontare le sfide che interessano i collegamenti e le infrastrutture viarie tra Agrigento, Palermo e le città aeroportuali. Il loro obiettivo principale è quello di alleviare i disagi dei viaggiatori, spesso costretti a viaggi estenuanti.

La Commissione si è dimostrata molto interessata alle proposte presentate dai Consiglieri Hamel, Bongiovì e Zicari, oltre all’input dell’Assessore Aricò, che ha elogiato l’iniziativa e ha espresso il desiderio di esaminare attentamente le proposte. Le richieste riguardano diversi aspetti, tra cui l’istituzione di servizi di taxi/ncc condivisi a tariffe agevolate per colmare la mancanza di un aeroporto, e la possibilità di acquistare posti su autobus diretti per semplificare i collegamenti.

La soluzione proposta dai Consiglieri prevede servizi immediatamente realizzabili per accelerare i collegamenti senza richiedere interventi infrastrutturali di lungo termine. Questo approccio mira a offrire risposte tempestive ai problemi esistenti, senza dover attendere prolungati tempi di implementazione.

I Consiglieri Comunali hanno espresso gratitudine all’Assessore Aricò per la disponibilità dimostrata e per le informazioni fornite. Hanno anche evidenziato i progressi futuri, tra cui un collegamento veloce RFI all’aeroporto previsto per dicembre e i lavori di miglioramento della rete ferroviaria in autunno.

L’audizione si è concentrata anche su questioni infrastrutturali, tra cui la chiusura dell’anello autostradale Gela/Castelvetrano e la circonvallazione di Agrigento, dimostrando l’impegno continuo dei Consiglieri per il miglioramento generale dei collegamenti e delle infrastrutture viarie.

In conclusione, i Consiglieri Comunali Nello Hamel, Alessia Bongiovì e Roberta Zicari hanno assicurato che continueranno a monitorare da vicino l’avanzamento dei lavori e gli impegni presi durante l’audizione. L’obiettivo rimane quello di tradurre le promesse in risposte concrete che superino i disservizi attuali e promuovano lo sviluppo della Provincia di Agrigento.