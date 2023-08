In una scelta unanime, il Consigliere Mario Fontana è stato eletto Presidente della Vº Commissione Consiliare Permanente, portando con sé una visione di crescita e progresso per la comunità agrigentina. Fontana, con profonda gratitudine per il riconoscimento, ha espresso la sua dedizione per l’incarico e la sua determinazione a contribuire al benessere di Agrigento.

“Ringrazio i colleghi consiglieri componenti della Vº Commissione consiliare permanente per la fiducia accordatami eleggendomi all’unanimità Presidente”, ha affermato Fontana. “Esprimo il mio impegno concreto per promuovere iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale, a sostenere lo sviluppo dello sport e dell’attività turistica, nonché a garantire un’istruzione pubblica di qualità per tutti i cittadini.”

Le parole di Fontana riflettono un impegno saldo verso il progresso di Agrigento e delle sue risorse culturali, artistiche e turistiche. Inoltre, Fontana ha evidenziato l’importanza di una istruzione di alta qualità per tutti, un pilastro essenziale per il miglioramento continuo della comunità.

Fontana ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’unità all’interno della comunità. “Sono certo che insieme ai colleghi componenti della stessa Commissione, riusciremo a lavorare in sinergia con le diverse parti interessate, inclusi rappresentanti delle associazioni culturali, sportive e turistiche”, ha detto, enfatizzando l’obiettivo di lavorare insieme per realizzare progetti che arricchiscano la vita di tutti i cittadini.

L’elezione di Fontana arriva in un momento di grande significato, in quanto Agrigento è stata recentemente nominata Capitale della Cultura 2025. “Provo una maggiore soddisfazione nel vedere che questa elezione arriva in un periodo in cui Agrigento ha ricevuto la prestigiosa nomina di Capitale della Cultura 2025”, ha affermato Fontana. Questo riconoscimento aggiunge ulteriore impulso all’impegno della Commissione per promuovere l’arte, la cultura e l’identità unica di Agrigento.

Con la guida di Mario Fontana, la Vº Commissione Consiliare Permanente si impegna a lavorare insieme per un futuro di sviluppo sostenibile, inclusione e crescita comunitaria. La sua leadership promette di portare nuove opportunità e iniziative che contribuiranno al benessere e all’arricchimento della città di Agrigento.