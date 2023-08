Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il Colonnello Vittorio Stingo, ha voluto esprimere i suoi sinceri complimenti a Salvatore Di Rosa, un valoroso carabiniere agrigentino, per essere stato premiato con il riconoscimento della “Miglior Foto in Bianco e Nero” nel contest fotografico ideato e organizzato dal giornalista Domenico Vecchio, Direttore Responsabile di AgrigentoOggi. Il Colonnello Stingo ha elogiato la maestria di Di Rosa, sottolineando la rilevanza della sua fotografia nell’ambito del concorso.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 luglio scorso durante un evento tenutosi nella parte esterna del centro commerciale della Città dei Templi. La motivazione dietro l’assegnazione del premio riflette la capacità di Salvatore Di Rosa di catturare un momento di profonda emozione durante la processione di San Calogero. Nella fotografia premiata, si può ammirare un momento unico: genitori devoti avvicinano i loro bambini al Santo per onorare una promessa fatta. L’immagine racconta una storia di amore e devozione verso San Calogero attraverso vari elementi visivi.

Uno degli aspetti più affascinanti è la composizione fotografica stessa, che crea un effetto di piramide con San Calogero al centro, circondato da una folla fervente che lo guarda con devozione. Le mani dei portatori sollevano i piccoli con forza e fiducia, creando un dialogo muto ma profondamente devoto. Nonostante il caldo, i volti illuminati da sorrisi testimoniano la passione e la fede dei presenti. L’uso del bianco e nero aggiunge un tocco iconico all’immagine, conferendo maggiore intensità al momento catturato da Di Rosa.

La fotografia di Salvatore Di Rosa ha dimostrato di essere in grado di comunicare un’emozione universale e potente, trasportando lo spettatore direttamente nel cuore del momento di devozione e spiritualità vissuto durante la processione. L’abilità di Di Rosa nel catturare questo momento così significativo e il suo talento nel farlo attraverso il filtro del bianco e nero hanno meritato il riconoscimento come “Miglior Foto in Bianco e Nero” nel contest. La sua immagine rimarrà un segno tangibile di fede e condivisione nella comunità agrigentina.