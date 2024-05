Stanno lentamente migliorando le condizioni di salute del bambino di 6 anni, accoltellato dal padre Daniele Alba, meccanico di 34 anni, all’interno dell’abitazione di famiglia a Cianciana. E’ stato estubato, si è svegliato e si alimenta da solo. Il bambino ha subito due delicati interventi chirurgici: uno al cuore in Cardiochirurgia e l’altro alla testa in Neurochirurgia. Durante quest’ultimo, i medici hanno dovuto estrarre la punta del coltello che, durante la furia aggressiva del genitore, si era spezzata. Per gli interventi chirurgici che ha subito la prognosi resta riservata.

Più delicate le condizioni della sorellina di 3 anni che, non avrebbe riportato problemi neurologici. I medici continuano a tenerla sedata ma i parametri vanno migliorando. I due fratellini sono ricoverati in terapia intensiva all’ospedale dei bambini il “Di Cristina” di Palermo. La madre dei piccoli, una trentaduenne di origine polacca ma da quasi quindici anni residente a Cianciana, accoltellata all’addome, è stata dichiarata fuori pericolo dopo l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta. La donna resta ricoverata all’ospedale “Parlapiano” di Ribera.

Il papà e marito autore del triplice tentato omicidio, fino a ora è rimasto in silenzio. Non ha detto neanche una parola ai magistrati e ai carabinieri del Reparto Operativo di Agrigento che, coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Bulla, lo hanno arrestato.