Un maxi incendio ha carbonizzato un ettaro di macchia Mediterranea in contrada “Mortilla” a Montallegro dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno dovuto lavorare diverse ore prima di avere ragione sulle fiamme. Sul posto i carabinieri della Stazione cittadina che hanno avviato le indagini. Quasi sicuramente si tratta di un rogo di natura dolosa, ma al momento le cause sono ancora in fase d’accertamento.