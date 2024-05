Un operaio cinquantenne e il figlio ventitreenne di Campobello di Licata hanno riportato delle ferite da taglio, nelle campagne di Butera, dopo una lite. Entrambi sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici li hanno sottoposti alle cure del caso. Nessuno dei due, per fortuna, è in pericolo di vita. Sono stati giudicati guaribili con prognosi di quindici giorni. La lite sarebbe scoppiata con un bracciante agricolo che, per futili motivi, all’improvviso avrebbe estratto un coltello e li avrebbe colpiti con più fendenti. Il cinquantenne e il figlio hanno presentato denuncia a carico dell’uomo.