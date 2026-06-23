Il sindaco di Agrigento non arretra: «Verifiche doverose, Agrigento merita la verità»

Sodano e la linea della trasparenza: «Ben vengano le verifiche, Agrigento merita chiarezza» Sodano: «Ben vengano le verifiche». Il sindaco di Agrigento sceglie la linea della trasparenza

In una fase delicata per la città, segnata dall’inchiesta che ha coinvolto il Comune di Agrigento e alcuni uffici pubblici, il sindaco Michele Sodano sceglie la strada della trasparenza e della collaborazione istituzionale.

Nessun tentativo di minimizzare, nessuna ricerca di alibi o scorciatoie comunicative. Al contrario, il primo cittadino ha immediatamente chiarito che gli uffici comunali hanno aperto le porte agli investigatori, garantendo piena disponibilità e collaborazione nell’attività di accertamento.

«Ben vengano gli accertamenti dell’autorità giudiziaria laddove vi siano anomalie da verificare», ha dichiarato Sodano, sottolineando come fare piena luce sui fatti rappresenti non soltanto un dovere verso la magistratura, ma soprattutto un atto dovuto nei confronti dei cittadini agrigentini.

Parole che segnano una netta presa di posizione e che restituiscono l’immagine di un’amministrazione intenzionata a non sottrarsi al confronto con la giustizia. Un approccio che punta a tutelare la credibilità delle istituzioni e a rafforzare quel rapporto di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione che troppo spesso viene messo a dura prova da vicende giudiziarie e polemiche politiche.

Il sindaco ha inoltre ricordato che gli accertamenti riguardano fatti antecedenti all’insediamento dell’attuale amministrazione, ribadendo però che questo non può rappresentare un motivo per abbassare l’attenzione. Anzi, la piena collaborazione con gli inquirenti viene considerata un’occasione per restituire chiarezza e serenità alla comunità.

In un momento in cui la sfiducia verso la politica e le istituzioni rappresenta una delle principali criticità del Paese, il messaggio lanciato da Sodano appare chiaro: di fronte a dubbi o anomalie, la risposta non può essere la chiusura, ma la massima apertura verso ogni verifica utile ad accertare la verità.

Per Agrigento, più che una presa di posizione politica, è un’affermazione di principio: la trasparenza non deve essere temuta, ma considerata una garanzia per tutti.

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