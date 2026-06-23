Fiera dell’Arredamento, bilancio positivo al Centro Commerciale Città dei Templi: imprese e pubblico protagonisti

Un appuntamento che ha saputo mettere in rete imprese, professionisti e consumatori, trasformando il Centro Commerciale Città dei Templi in una vetrina delle eccellenze del territorio. Si chiude con un bilancio decisamente positivo la seconda edizione della Fiera dell’Arredamento, manifestazione che per dieci giorni ha animato gli spazi della struttura commerciale, richiamando visitatori interessati alle nuove tendenze dell’abitare, all’efficientamento energetico e ai servizi per la casa.

L’iniziativa ha confermato la validità di una formula capace di valorizzare le realtà imprenditoriali della provincia, offrendo alle aziende partecipanti l’opportunità di presentare prodotti, servizi e soluzioni innovative direttamente al pubblico.

Tra gli espositori presenti, Di Mondo Camerette, che ha portato in fiera una selezione di camerette, camere da letto e soggiorni. «Siamo molto contenti di essere qui alla Fiera dell’Arredamento del Centro Commerciale Città dei Templi», hanno spiegato dall’azienda, sottolineando l’importanza di iniziative che consentono un contatto diretto con i potenziali clienti.

Spazio anche all’energia sostenibile con G-Power, impegnata nella promozione di servizi di efficientamento energetico, impianti fotovoltaici e forniture luce e gas. «La fiera rappresenta un’importante occasione per far conoscere i nostri servizi e confrontarci con il territorio», ha spiegato Calogero, responsabile dell’azienda.

Particolarmente apprezzata anche la presenza de L’Isola del Verde, realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di spazi verdi pubblici e privati. «Progettiamo e realizziamo il verde sia pubblico che privato», ha raccontato il titolare Vincenzo (foto), evidenziando l’interesse riscontrato da parte dei visitatori.

Non è mancato il settore dell’arredo e dei complementi per la casa con Raneri Home, che ha presentato soluzioni dedicate all’arredamento, tappeti e oggettistica. «Siamo contenti di essere qui e di poter incontrare tante persone interessate alle nostre proposte», ha dichiarato Angela, responsabile dell’azienda.

Grande attenzione anche per il comparto delle energie rinnovabili grazie alla partecipazione di Energy Stars. «Siamo felici di essere presenti alla Fiera dell’Arredamento del Centro Commerciale Città dei Templi», ha affermato Alessia, illustrando le attività dell’azienda nel campo degli impianti fotovoltaici, del solare termico e della climatizzazione.

L’evento ha confermato come il Centro Commerciale Città dei Templi possa diventare sempre più un luogo di incontro tra imprese e territorio, andando oltre la tradizionale funzione commerciale per trasformarsi in uno spazio di promozione economica, confronto e sviluppo. Un’esperienza che, alla luce della partecipazione registrata e dell’entusiasmo degli espositori, guarda già alle prossime edizioni con rinnovate aspettative.

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